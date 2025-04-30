الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الكيميائي يحسم مصير متهم بالإتجار في المخدرات بالجيزة

محكمة
محكمة

كلفت نيابة الجيزة بإرسال عينة  من مضبوطات عثر عليها مع تاجر مواد مخدرة علي المعمل الكيميائي للاشتباه في كونها من مخدر الاستروكس، لإعداد تقرير واف  عنها.

 

واعترف المتهم بالاتجار في المخدرات المضبوطة، وأن الأموال المضبوطة نتاج عمله المشبوه، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار شخص سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.


بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

 

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار في المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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