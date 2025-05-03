انخفاض يعقبه ارتفاع، الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، تحذر من هذه الظاهرة على الطرق السريعة، أمطار رعدية على السواحل الشمالية

تحظى حالة الطقس ودرجات الحرارة باهتمام كبير في الآونة الأخيرة نظرا لما تشهده هذه الأيام من تقلبات سريعة في الأحوال الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بشكل ملحوظ ومصاحبة ذلك بنشاط كبير للرياح المحملة بالأتربة والرمال وسقوط الأمطار على العديد من المناطق بالجمهورية

حالة الطقس الايام المقبلة، ويشهد الأسبوع المقبل، انخفاضا بدرجات الحرارة فى النصف الأول وتبدأ فى الارتفاع التدريجى حتى تتجاوز الثلاثينات فى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد نهاية الأسبوع المقبل وتقترب من الأربعينات بجنوب الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب البلاد،معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى و تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.



وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة



ويكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية بدءا من الاثنين المقبل وحتى الخميس المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27: 35

درجة الحرارة الصغرى: 14: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31:37

درجة الحرارة الصغرى:18: 17





حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا،و يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب،معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.