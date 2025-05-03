السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: مخزونات الغذاء لدينا داخل قطاع غزة نفدت

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن مخزونات الغذاء داخل قطاع غزة نفدت.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: المساعدات المنقذة للحياة جاهزة  لكن جميع المعابر الحدودية مع القطاع لا تزال مغلقة.

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحن بحاجة ماسة إلى دخول المساعدات لقطاع غزة.

 

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في غزة

 وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

 

شبح المجاعة يخيم على غزة 

 وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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برنامج الأغذية العالمي قطاع غزة غزة الأونروا وكالة الأونروا إسرائيل

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