الأهلي يفوز على مودرن سبورت بأربعة أهداف في دوري السيدات

فار الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، على مضيفه مودرن سبورت، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير بالمدينة الشبابية بالأسمرات، ضمن منافسات ‏الجولة الثامنة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي وموردن سبورت

سجل للأهلي نادين غازي هدفين، وهدف لكل من شارتي روبن وحبيبة عصام.

ووصل رصيد الفريق بهذه النتيجة إلى النقطة 65 بجدول ترتيب المسابقة التي بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون 5-0، وعلى المصري 8-0، وعلى زد 2-1، وعلى المعادي واليخت 5-0، وتعادل مع وادي دجلة 1-1 ثم تعادل سلبيًا مع الزمالك، وفاز على المقاولون 5-0، وعلى البنك 6-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى مودرن سبورت 4-0، مسجلًا 109 أهداف فيما تلقت شباكه سبعة أهداف منذ انطلاق البطولة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد وسارة كرد وثريا أشرف ولولو نصر وأمل ناصر ومنة طارق وميا داردن ونادين غازي وشارتي روبن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وحبيبة عصام وحبيبة عمر وجنى محمود وسيرين غطاس ونادين محمد.

الشوط الأول:‏

بداية متوسطة نسبيًّا للمباراة مع تبادل الحيازة على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

ومع أول ظهور هجومي للأهلي، نجحت نادين غازي في الدقيقة العاشرة في الضغط على دفاعات مودرن لتنفرد بالمرمى وتضع الكرة بهدوء إلى داخل الشباك. استغل الفريق التقدم ليضغط على مودرن بحثًا عن تعزيز التقدم وإنهاء المباراة مبكرًا، وسددت شارتي روبن كرة قوية للغاية ارتطمت بالعارضة لتحرمها من الهدف الثاني. عاد الهدوء يسيطر على مجريات اللعب وسط تنظيم دفاعي جيد للأهلي لينجح في غلق المساحات على هجوم المنافس.

ومن مجهود فردي في الدقيقة 30، نجحت ميا داردن في استغلال سرعاتها لتمر بمهارة من الجانب الأيسر وتمرر أرضية دقيقة إلى شارتي داخل منطقة الجزاء، والتي لم تفوت الفرصة لتسجل ثاني الأهداف، وتعزز تقدم الفريق.

حاول مودرن الوصول لمرمى الأهلي والعودة للمباراة بتكثيف انتشاره وضغطه الهجومي ليهدر فرصة هدف محققة بعد تصد رائع من مها الدمرداش حارسة الفريق.

وقبل نهاية الشوط، أرسلت لولو نصر تمريرة طولية متقنة كسرت خطوط ضغط مودرن لتصل لنادين غازي في المساحة وتنفرد بالمرمى وتسجل من جديد ليتقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في الـ45 دقيقة الأولى.

الشوط الثاني:

وأجرى ديميتري لوبوف، المدير الفني للأهلي، تبديلًا أول بين الشوطين بالدفع بحبيبة عصام بدلًا من أمل ناصر؛ بحثًا عن المزيد من الحلول الهجومية للفريق.

وبدأ الشوط بضغط قوي من الأهلي وسط تراجع لمودرن في ثلث الملعب الأول لتأمين مناطقه الدفاعية.

ونشط الأهلي عبر الجبهة اليسرى بقيادة ثريا أشرف وميا، وأرسلا عددًا من التمريرات العرضية ولكن افتقد الفريق للتركيز في اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمة.

ودفع لوبوف بالتغيير الثاني في الدقيقة 60 بإشراك هنا عثمان على حساب نادين غازي، وبعد دقائق أجرى ثالث التغييرات بإشراك نور إدريس بدلًا من منة طارق؛ لتعزيز السيطرة على وسط الملعب.

وفي الدقيقة 75، تمكنت حبيبة عصام من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبرت إلى داخل المرمى ولم تنجح الحارسة في التعامل معها وإبعادها.

مر الوقت هادئًا، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

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