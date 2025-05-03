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رياضة

الأهلي يحدد تسعيرة بيع وسام أبو علي بعد مونديال الأندية

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري المصري، حدد مسؤولو النادي الأهلي تسعيرة بيع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق ولكن بعد كأس العالم للأندية القادم في أمريكا. 

وقالت مصادر إن الأهلي يرغب في الحصول على ما يقرب من ٨ ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل وسام أبو علي حيث سبق وأن رفض الأهلي عرضا أمريكيا لبيع اللاعب مقابل ٦ ملايين دولار. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غدا الأحد  ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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كولر الأهلي وسام أبو علي

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