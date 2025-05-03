السبت 03 مايو 2025
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طوارئ بالدقهلية للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه (صور)

كسح تجمعات مياه الامطار
كسح تجمعات مياه الامطار في الدقهلية، فيتو

رفعت محافظة الدقهلية حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، ورفع أي تجمعات للمياه في عدد من مراكز المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات

ومن جانبه تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من المراكز، أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها، لرفع وكسح كافة تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه.

خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة

 

ووجه محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة لتتمركز فيها سيارات الكسح للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة احتمال سقوط الأمطار وسرعة التعامل

وشدد محافظ الدقهلية علي أن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات، وأكد على  أحمد حمدي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

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