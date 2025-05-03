السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

أمطار وأجواء شتوية تسيطر على مناطق بالقاهرة الكبري (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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حالة الطقس اليوم، شهدت مناطق بمحافظة القاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة مع هبوب رياح، وسط أجواء شتوية سيطرت على الشوارع.

 وكانت آخر صور الأقمار الصناعية إلى أشار  استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.


ومع تقدم الوقت تكون القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود  طقس معتدل على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحارعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 14
 

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