السبت 03 مايو 2025
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مساعد وزير الصحة يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى طما المركزى بسوهاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية الأعمال الجارية بمستشفى طما المركزي بسوهاج، وذلك في إطار متابعة المراحل النهائية تمهيدًا للاستلام والتجهيز، للتشغيل في أقرب وقت ممكن وتفقد العيادات الخارجية، التي بدأت العمل بالفعل وتضم 17 عيادة في تخصصات طبية متنوعة.

كما شملت الجولة الإنشاءات الجارية بأقسام العناية المركزة، الغسيل الكلوي، العمليات، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى.

ووجّه الدكتور أنور إسماعيل الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، مؤكدًا على أهمية التشغيل السريع للمستشفى.

مساعد وزير الصحة يتفقد الاعمال الجارية بمستشفى طما المركزى 

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هناك خطة تشغيل جاهزة سيتم تنفيذها فور الانتهاء من أعمال التجهيز، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزه لأهالي المركز وان مستشفى طما المركزي صرح طبي متميز وتعد أكبر مستشفيات المحافظة، مساحتها 6 ألاف متر مربع، وتضم 5 أدوار  الدور الأول الأرضي يضم الإستقبال والطؤاري، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، المطبخ، التعقيم، المغسلة، ثلاجة حفظ الموتي.

الدور الثاني يشمل  قسم الغسيل الكلوي، قسم المعامل، قسم المناظير، الصيدلية المركزية، قسم السجلات الطبية، المخازن.


أما الدور الثالث يحتوي علي قسم العمليات، قسم العناية المركزة الجراحية، قسم العناية المركزة القلبية، قسم قسطرة القلب، القسم الإداري والدور الرابع به  قسم الولادة وقسم الرعاية المركزة، قسم الأطفال المبتسرين، وغرف داخلي مرضي.. وأخيرًا الدور الخامس به استراحات الأطباء والتمريض وغرف حجز داخلي.

 

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