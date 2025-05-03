تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون التدريبات البدنية تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدة جاهزية اللاعبين للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحل فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

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