أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس يتعادلان سلبيا في الدوري الإسباني

تعادل فريقا أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، على ملعب "مينديزوروزا" في فيتوريا.

وأشهر حكم المباراة الكارت الاحمر لـ جوليان ألفاريز لاعب اتلتيكو مدريد بعد تدخل عنيف مع لاعب ألافيس قبل أن يعود للفار ويلغيه.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد ألافيس

تشكيل ديبورتيفو ألافيس ضد أتليتكو مدريد

بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67.

فيما كشفت تقارير عالمية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تسعى للتخلص من المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، في الصيف.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن إدارة ليفربول ستكون مُنفتحة لفكرة السماح بإعارة نوني مع إمكانية الشراء فيما بعد.

وتأمل الإدارة أن تنجح في استعادة قدر من المال المدفوع من أجل جلبه، إذ دفع النادي 75 مليون يورو، وستكون صفقة بيعه بقيمة 40-45 مليون يورو مُناسبة في نظر الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد يتطلع لشراء نونيز من ليفربول.

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