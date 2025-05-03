السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

واشنطن بوست تكشف سبب إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

والتز،فيتو
والتز،فيتو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز جاء نتيجة تراكم حالة الإحباط تجاهه.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، أن الخلافات بين والتز ومسؤولين كبار بدأت مبكرا لا سيما بشأن خيار العمل العسكري ضد إيران.

وبحسب المصادر والتز أثار غضب ترامب حين بدا أنه يتفق مع نتنياهو بشأن توجيه ضربة لإيران.

كما أشارت إلي أن والتز بدا وكأنه ينسق بشكل وثيق مع نتنياهو بشأن الخيار العسكري ضد إيران قبل لقائه ترامب.

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