وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروع رافع مياه السخنة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، مشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) لتغذية مدينة السلام ۱ - ۲، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول الوزير بمكونات المشروع حيث تفقد مبنى الطلمبات ولوحات التوزيع، مستمعا لشرح تفصيلي حول مكوناته، حيث أشار اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الرافع يتضمن مبان "الإدارة والطلمبات والأمن" ويعمل بطاقة ٢٦ ألف م3/يوم.

ووجه وزير الإسكان خلال الجولة بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) حتى يحقق المستهدف منه كاملا.

وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ومسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المدينة، وهذا في مستهل جولته التفقدية اليوم.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بمحافظ السويس، مؤكدا اعتزازه بمتابعة المشروعات بمحافظة السويس، ومثمنا روح التعاون بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن جولة اليوم تأتي لمتابعة المشروعات على الأرض للوقوف على الموقف التنفيذي لها والعمل على تذليل أية تحديات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاء طريق خاص ومستقل بمدينة السويس الجديدة من طريق القاهرة/السويس، بجانب إجراءات إنشاء مشروع الممشى بمدينة السويس الجديدة، حيث استمع المهندس شريف الشربينى، إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة، حيث إن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ حوالي 65 ألف فدان، ومن المستهدف أن تضم نحو 1.4 مليون نسمة، ويشتمل مخططها الاستراتيجي على مناطق إسكان متنوعة، وأنشطة اقتصادية واستثمارية، ومراكز للأنشطة والخدمات على مستوى المدينة، بجانب شبكات النقل والحركة والبنية الأساسية.

كما تضم مدينة السويس الجديدة، المنطقة الصناعية بعتاقة، والتي تبعد عن مدينة السويس الأم حوالي 12 كم، وتقع على مساحة إجمالية: 2218 فدانا شاملة (الطرق والمسطحات الخضراء، وتلك المساحة موزعة بين أنشطة صناعية، وخدمية، وإدارية وتجارية، ومسطحات خضراء وطرق، ومنطقة حرة، والمنطقة الصناعية كاملة المرافق مياه - صرف - طرق - كهرباء - غاز - اتصالات).

وخلال الاجتماع، تم استعراض أنماط الإسكان للمرحلة الأولى للمدينة، والتي تضم مناطق (إسكان متوسط - فوق متوسط - محدود الدخل )، ومنها موقعان بالمرحلة العاجلة من المرحلة الأولى على مساحة 300 فدان، وتشمل مناطق خدمية (خدمات على المستوى السكني - خدمات إقليمية «جامعة مقترحة» )، ومناطق اقتصادية (مناطق استثمارية متنوعة - تجاري - إداري )، وبها عمارات إسكان حر منخفض التكليف نموذج (3) غرف + صالة بعدد 2064 وحدة، وكذا منطقة الخدمات الاستثمارية بوابة مدينة السويس الجديدة، وتشمل الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي - حضانة - سوق تجارية - مركز طبي - مجمع أمني - دور عبادة ).

كما تم استعراض موقف محطة الصرف الصحي المدمجة "كومباكت" بطاقة ١٠٠٠م٣/يوم، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا موقف أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة شبكات (مياه شرب - صرف صحي - طرق - غاز - اتصالات).

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