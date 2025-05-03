وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مدينة العبور

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع المستشفى الجديد سعة 189 سريرا، ومجمع ورش حرفية متكامل به 76 ورشة بالمنطقة الصناعية الأولى، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق والمسطحات الخضراء بمدينة العبور، بجانب نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات بمواقع العمل، وتنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية المطلوبة، والانتهاء من التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، بجانب متابعة ما يتم إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين مرة أخرى.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ المستشفى الجديد بخط ١٠ بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، لخدمة المواطنين بمدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والمناطق المجاورة لها.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التشطيبات المختلفة للواجهات الزجاجية والألومنيوم، وتركيب المظلات الألومنيوم بالمداخل وأعمال تجهيز الموقع العام والأسوار والبوابات والتشطيبات بالأقسام الداخلية للمستشفى، وتركيبات الأسقف المعلقة وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكيفات والحريق وخلافه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن مشروع المستشفى يحتوي على مبانٍ مقامة على مساحة 17 ألف م٢، ويضم أسرّة إقامة مرضى، وعناية مركزة، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات أطفال، وغرف عمليات وقسم المناظير، وقسم رعاية وجراحة قلب، والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي مختلف التخصصات، وقسم الطوارئ والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة، وقد بلغت نسبة اكتمال عناصر المشروع المختلفة مراحل متقدمة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال تنفيذ مشروع الورش الرئيسية، بمجمع ورش حرفية متكامل بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى، موضحًا أن المشروع يتكون من 76 ورشة بمسطح (٤٥م٢) للورشة، ومقسم لـ5 عنابر، ومبنى خدمي بارتفاع دورين بمساحة ١٨٧م٢، لخدمة رواد المجمع ويشمل: كافيتريا، ومصلى، ومحال تجارية، ودورات مياه، بخلاف الأسوار، وغرف الأمن والحراسة، وغرف الكهرباء.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ الهيكل الخرساني والمباني والأسوار والتشطيبات المختلفة بالمبنى الإداري والورش، موجهًا بضرورة الاهتمام بجودة تنفيذ المكونات المختلفة بالمشروعات وفق أعلى المعايير وتكثيف العمل، وزيادة أعداد العمالة، والتوريدات، لزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني للمشروعات.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات للإسكان العائلي بالحي الثامن.

وقال المهندس أحمد رشاد، إنه تم تشكيل حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة للتصدي لأي مخالفات والتعامل الفوري مع مخالفات البناء، وأسفرت حملة عن: رصد مخالفات بنائية بقطع أراضٍ سكنية بالحي التاسع، والحى الأول، والحى الرابع، بجانب تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بجهاز العبور بالاستعانة بالجهات المعنية، حملة مكبرة لمطاردة الفريزة ونباشين القمامة، حيث داهمت أماكن تواجد النباشين بالحيين الأول، والثاني ومحيط مسجد آل ضرغام، وتم رصد 11 مركبة تروسيكل مستخدمة في نبش القمامة، كما تم رفع إشغالات المحال التجارية وإزالة الباعة الجائلين بالحي الثاني والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفى نفس السياق، تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 121 بالحي الأول واستغلال البدروم لفرز وتخزين الخردة ومهمات للنباشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات والتحفظ عليها.

وفي سياق متصل، واصل جهاز المدينة تكثيف حملات رفع الإشغالات بالاستعانة بشرطة المرافق استهدفت الحملات (الحي الأول، حي الشباب والمستقبل، الحي الثامن، الحي التاسع، الحي الترفيهي، المنطقة الصناعية الأولى).

وأسفرت عن إزالة الباعة الجائلين والتحفظ على مهماتهم وكذلك تم رصد ومصادرة 4 مركبات "توك توك" متسلل بمدخل المنطقة الصناعية الأولى، وضبط 12 مركبة تروسيكل مستخدمة في نبش القمامة، والتحفظ على المضبوطات بمقر الجهاز.

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