قبل اختيار شقتك، تفاصيل وحدات valle towers بمبادرة بيتك في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب اختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين للحجز، وذلك حتى 20 مايو الجاري.

وطرحت الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح شقق مشروع "فالي تاورز" بـمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترًا مربعًا وحتى 101 متر مربع.

ومشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وسجل أقل سعر للشقة 1,746,000 جنيه فيما سجل أعلى سعر للشقة 1,935,360 جنيه.

ونستعرض تفاصيل الشقق المطروحة كالتالي:

ولإجراء جولة افتراضية في شقق valle towers بمدينة حدائق أكتوبر يمكن من خلال الرابط من هنا

ومشروع فالى تاورز حدائق أكتوبر يعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بمنطقة حدائق أكتوبر ويقام على مساحة 60 فدانا، بموقع استراتيجي هام، وخدمات متميزة. ويتميز فالي تاورز بموقعه الحيوي على طريق الواحات وطريق الفيوم، مما يجعله قريبا من مراكز الخدمات بالطرق الرئيسية فضلًا عن قربه من المتحف المصري ومنطقة الأهرامات. ويضم المشروع 74 برجا يتألف كل برج من طابق أرضي و9 طوابق متكررة.

وجميع الخدمات الحيوية متوفرة فى مشروع فالى تاورز إضافة إلى قربه من العديد من المدن الرئيسية أهمها مدينة 6 أكتوبر ومنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك بسبب الموقع الاستراتجى الذى يتمتع به، ما يجعله على مسافة قريبة من أهم المدن الحيوية والتي تسهل من حياة السكان طوال الوقت. إضافة إلى وجود سور تأميني حول الأبراج السكنية يمنحه ميزة الخصوصية والأمان، كما يقترب موقع المشروع من منطقة النوادي وجامعة زويل

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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