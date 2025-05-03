محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 21 مايو 2025 وتنتهي في 4 يونيو 2025 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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