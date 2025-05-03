السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

تكليفات رئاسية قوية لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة لرفع كفاءة المحطة، بما في ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.

 

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية لنقل الخيول العربية المصرية إلى المقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالى ١٠٠٠ جواد، بالإضافة إلى مستشفى بيطري متكامل، وذلك بهدف استعادة وتعزيز مكانة محطة الزهراء عالميًا في مجال تربية الخيول العربية المصرية، وتحسين سلالتها، بما يخدم أغراض البيع والتصدير والمشاركة في المزادات العالمية والمهرجانات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن يتزامن الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع انعقاد المهرجان السنوي لمحطة الزهراء خلال عام ٢٠٢٥. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة رفع كفاءة محطة "الزهراء" بمنطقة عين شمس، بما يسهم في تعظيم الإرث المصري العريق في مجال تربية وإنتاج الخيول الأصيلة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام الرقمنة والميكنة وتهيئة الكوادر المتخصصة وتدريبها، لضمان إتمام تجهيزات المقر الجديد لمحطة "الزهراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشكل الأمثل، بهدف انتاج سلالات مميزة من الخيول العربية المصرية التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية مرموقة.

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الأكاديمية العسكرية المصرية الاكاديمية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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