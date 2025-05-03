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رياضة

بـ10 لاعبين، أتليتكو مدريد يتفادى الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس بالشوط الأول

اتليتكو مدريد،فيتو
اتليتكو مدريد،فيتو

تعادل فريقا  أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس سلبيا بدون اهداف في الشوط الأول من المباراة التي  تقام حاليا  ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، على ملعب "مينديزوروزا" في فيتوريا.

 

وأشهر حكم المباراة الكارت الاحمر لـ جوليان ألفاريز لاعب اتلتيكو مدريد بعد تدخل عنيف مع لاعب ألافيس.

 

تشكيل أتليتكو مدريد 

تشكيل ديبورتيفو ألافيس 

 

 دخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

فيما كشفت تقارير عالمية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تسعى للتخلص من المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، في الصيف.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن إدارة ليفربول ستكون مُنفتحة لفكرة السماح بإعارة نوني مع إمكانية الشراء فيما بعد.

وتأمل الإدارة أن تنجح في استعادة قدر من المال المدفوع من أجل جلبه، إذ دفع النادي 75 مليون يورو، وستكون صفقة بيعه بقيمة 40-45 مليون يورو مُناسبة في نظر الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد يتطلع لشراء نونيز من ليفربول.

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