ضربته بالقلم علشان استفزني ومقصدتش أموته، اعترافات المتهم بقتل طفل في الحوامدية

"ماكانش قصدي أموته.. هو استفزني لما مد إيده على علبة الكانز قدامي"، بهذه الكلمات بدأ المتهم "محمد ن."، البالغ من العمر 30 عاما، اعترافاته أمام أجهزة الأمن، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما بمنطقة الحوامدية.

وكانت منطقة الحوامدية الواقعة جنوب محافظة الجيزة، شهدت حادثا مؤلما حين فقد طفل يُدعى "جمال. ط." حياته إثر تلقيه صفعة عنيفة على الوجه من شاب داخل مقهى، بعدما حاول التقاط علبة "كانز" فارغة أثناء جمعه للخردة.

التحقيقات التي قادها اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، كشفت أن الضحية يعمل في جمع علب المشروبات من الشوارع، وتوجه إلى أحد المقاهي لجمع بعض العلب، لكنه دخل في مشادة مع أحد الجالسين، انتهت بملاحقته وصفعه بقوة أودت بحياته على الفور.

التحريات التي قادها رجال مباحث الحوامدية أكدت أن المتهم فر من مكان الحادث عقب سقوط الطفل مغشيًا عليه، لكن قوات الأمن نجحت في ضبطه، واعترف بالجريمة خلال التحقيق، زاعمًا أنه لم يكن يقصد قتل الطفل، بل "تأديبه فقط".

ولا تزال الجهات الأمنية تواصل جهودها في جمع الأدلة، وسماع أقوال الشهود، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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