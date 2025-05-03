ضبط تشكيلين عصابيين بالوادي الجديد والدقهلية ارتكبا 31 واقعة سرقة المساكن والدراجات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، حيث أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الوادي الجديد والدقهلية عن ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقات المساكن والدراجات النارية.

مديرية أمن الوادي الجديد

نجحت القوات في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية، لـ 4 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "الكسر".

وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري الحشيش والآيس، وسلاح أبيض، ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.



وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب 17 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الدقهلية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من 4 عناصر إجرامية، لـ 3 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وضُبط بحوزتهم بندقيتان خرطوش، مقص حديدي، عدد من الطلقات، و3 هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بارتكاب 14 واقعة سرقة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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