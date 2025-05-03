السبت 03 مايو 2025
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت  حنان رمسيس خبير أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال شهر أبريل، مشيرة إلى  أنه خلال  شهر من التداولات صحبها عدم اليقين، وكلما انخفضت حدة تصريحات الرئيس ترامب عن نسب الجمارك وتأجيل التعامل عليها انتعشت الأسواق وعاودت الصعود.


ومع نهايه شهر أبريل وبداية شهر جديد من التداولات تذبذبت علي أثره موشرات الأسواق الخليجية، فقد سجلت البورصات العربية أداءً متباينًا خلال شهر أبريل بضغط تصاعد حالة الترقب والمخاوف من ضبابيه الوضع الاقتصادي العالمي.

 

الإمارات 

 
تصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات الخليجية خلال شهر أبريل إذ صعد مؤشره بـ 4.14% مغلقًا عند مستوى 5307.15 نقاط.
 

وفي سوق أبوظبي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.77%، مغلقًا عند 9534.33 نقطة خلال شهر أبريل الماضي.

 


 المملكة العربية السعودية
 

تراجع المؤشر السعودي خلال تعاملات أبريل بنحو 2.94% أو بحوالي 353 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 11,671.58 نقطة مقارنة بمستوى 12,025.05 نقطة في مارس،وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة إلى 9.512 تريليونات ريال مقارنة مع 9.919 تريليونات ريال في مارس وبخسائر بلغت 407.02 مليارات ريال.


وسجلت قيم التداول خلال شهر أبريل 125.96 مليار ريال مقابل 113.12 مليار ريال في مارس بارتفاع 11.34%فيما سجلت كميات التداول 6.55 مليارات سهم مقارنة بــ 4.82 مليارات سهم بارتفاع 35.88%.


قطر


في المقابل سجلت البورصة القطرية أداء إيجابيا خلال شهر أبريل بعدما أنهى مؤشرها تعاملات الشهر عند 10459 نقطة مقارنة بإغلاق مارس عند 10,232 نقطة وبما يشكل ارتفاعًا نسبته 2.22%، أو 226.930 نقطة.


وسجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات الشهر حوالي 617 مليار ريال قطري وبلغ حجم التداول حوالي 3.77 مليارات سهم وقيمة التداول حوالي 8.39 مليارات ريال قطري عبر 420,771 صفقة.


الكويت


سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعًا خلال الشهر الرابع من العام الجاري وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% حوالي 114 نقطة لينهي تعاملات أبريل عند مستوى 7959.54 نقطة كما انخفض مؤشر السوق الرئيسة بأكثر من 1.5% لينهي التعاملات عند مستوى 7154.95 نقطة.


وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 47.57 مليار دينار بانخفاض عن 47.79 مليار دينار في نهاية مارس وهو ما يشكل نسبة 0.5% تقريبًا أو حوالي 218 مليون دينار وسجلت قيم التداول أكثر من ملياري دينار وحجم التداول 7.94 مليارات سهم عبر 462.91 ألف صفقة.


سلطنة عمان 


ففي سوق مسقط أنهى مؤشر بورصة مسقط 30 تعاملات الشهر عند مستوى 4316.254 نقطة منخفضا بحوالي 50 نقطة مقارنة بتعاملات شهر مارس وبما يشكل نسبة 1.16%.


وبلغت قيمة التداول لشهر أبريل 104 ملايين ريال منخفضة بنسبة 16.1% مقارنة مع شهر مارس والذي بلغ 124 مليون ريال فيما بلغت القيمة السوقية 27.12 مليار ريال وبنسبة انخفاض تصل إلى 1.87% عن شهر مارس.

بورصة  البحرين

تراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 2% منهيًا تعاملات الشهر عند مستوى 1912 نقطة مقابل 1951.37 نقطة بنهاية شهر مارس بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنحو 0.17% لينهي التعاملات عند مستوى 808 نقاط مقابل 803.29 نقاط في مارس.

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