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ثقافة وفنون

نجوم الساحل بالمرحلة الثانية بإيرادات ليلة أمس

فيلم نجوم الساحل
فيلم نجوم الساحل

 يعرض بالوقت الحالي في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب وعلى رأسهم أحمد داش، ويواصل العمل تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر. 

 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت 234.766 ألف جنيه أمس الجمعة  بدور العرض السينمائي.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

 يتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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نجوم الساحل مايان السيد أحمد داش إيرادات نجوم الساحل

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