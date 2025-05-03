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اليوم، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالجيزة

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو
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تبدأ اليوم السبت الموافق 3 مايو 2025، امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية بمنطقة الجيزة، والتي تشمل الصفوف من الثالث وحتى السادس الابتدائي.
 

وتأتي هذه الامتحانات ضمن جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث يبدأ الطلاب صباح اليوم في أداء المهام الأدائية المقررة وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها المنطقة الأزهرية.
 

وقد أكدت إدارة منطقة الجيزة الأزهرية ضرورة التزام الطلاب الكامل بالإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء وتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب لأداء مهامهم على أكمل وجه.
 

وجددت الإدارة التشديد على أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات من خلال المراجعة الدقيقة للمواد الدراسية وفهم المطلوب في كل مهمة أدائية، مؤكدة أن هذه المهام تهدف إلى قياس مهاراتهم وقدراتهم التطبيقية بشكل شامل.
 

وتُعد المهام الأدائية جزءًا أساسيًّا من نظام التقييم في المرحلة الابتدائية الأزهرية، حيث تركز على قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف المتنوعة وقدرتهم على استخدامها في سياقات مختلفة.
 

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