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رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا

افتتاح وحدة غسيل
افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا الجامعي، فيتو

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا الجامعي بمنطقة المعبر، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.


جاء الافتتاح بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة صخر رئيس قسم طب الأطفال، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ولفيف من القيادات الإدارية.

 

وأكد الدكتور عكاوي أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي. 

وحدة المعالجة بوحدة غسيل الكلى للأطفال

وأشار إلى حرص الجامعة على تحسين مؤشرات الخدمة الصحية  حيث تضم وحدة الغسيل الكلوي 4 ماكينات، ٤ مونيتور، ٤ كرسي سحب عينات،٣ شفاط، ٢ ميزان.

كما تفقد رئيس الجامعة وحدة المعالجة بوحدة غسيل الكلى للأطفال. واشاد بجهود قسم الأطفال بالمستشفيات الجامعية وما يقدمه من خدمات متميزة.

وأثنى رئيس الجامعة على مساهمة طلاب الدفعة العاشرة بكلية الطب في إنشاء هذه الوحدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفيات قنا الجامعية تقدم خدماتها لنحو 300 ألف مواطن سنويًا، وتولي الجامعة اهتمامًا  كبيرا  بتطوير خدمات المستشفيات من خلال تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وتبني منظومة رقمية متكاملة تشمل خدمات حجز العيادات الخارجية، وطلبات العناية والحضانة، والإدارة الإلكترونية للأمن الجامعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

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