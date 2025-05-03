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حوادث

10 مايو موعد محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المنشطات المهربة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 10 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا. 

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بمزاولة عاطلين مقيمان بدائرة القسم  نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًا.

بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، ويتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان وعثر بحوزتهما على 2000 قرص منشط "مهرب جمركيًا"، ومبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى”، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتجارتهما غير المشروعة، وذلك بقصد تحقيق مكاسب مالية كبيرة بسرعة. 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

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محكمة جنايات القاهرة الأقراص المنشطة المهربة جمركيا قسم شرطة مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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