الحبس عامين لسيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في المطرية

قضت محكمة جنح المطرية بالحبس عامين، لسيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة اعترفت بارتكاب وقائع سرقات متنوعة بأسلوب المغافلة واعترفت بنشاطها الإجرامي في سرقة الحقائب وهواتف المحمول فى الأماكن العامة بعد مغافلة الضحايا وأنها تبحث عن الفتيات والسيدات في الأماكن المزدحمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر").

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها.

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