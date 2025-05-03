مبيسرقوش المصريين، تفاصيل القبض على تشكيل عصابي أجنبي بمدينة نصر

اتخذ 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول من منطقة مدينة نصر، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطهم أثناء سرقتهم شخص من بني جنسيتهم وتمت إحالتهم إلى نيابة مدينة نصر التي أمرت بحبسهم.

وقال المتهمون أمام نيابة مدينة نصر إنهم عاطلين لا يعملون ولا يحملون شهادات تعليمية وتخصصوا في سرقة المواطنين بعد قدومهم إلى مصر، وذلك لشراء مواد مسكرة ومخدرات والاتفاق على ملذاتهم.

وأضاف المتهمون أنهم تخصصوا في سرقة الأشخاص الذين يحملون نفس جنسيتهم اعتقادا أنهم لم يبلغوا ولن يكتشف أمرهم.

سرقة هاتف محمول من أجنبي بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.



وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد صديقهم - يحمل جنسية ذات الدولة - تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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