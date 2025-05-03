السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مبيسرقوش المصريين، تفاصيل القبض على تشكيل عصابي أجنبي بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 اتخذ 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول من منطقة مدينة نصر، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطهم أثناء سرقتهم شخص من بني جنسيتهم وتمت إحالتهم إلى نيابة مدينة نصر التي أمرت بحبسهم.

وقال المتهمون أمام نيابة مدينة نصر إنهم عاطلين لا يعملون ولا يحملون شهادات تعليمية وتخصصوا في سرقة المواطنين بعد قدومهم إلى مصر، وذلك لشراء مواد مسكرة ومخدرات والاتفاق على ملذاتهم.

وأضاف المتهمون أنهم تخصصوا في سرقة الأشخاص الذين يحملون نفس جنسيتهم اعتقادا أنهم لم يبلغوا ولن يكتشف أمرهم.

 

سرقة هاتف محمول من أجنبي بمدينة نصر

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.
 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد صديقهم - يحمل جنسية ذات الدولة - تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر سرقة المواطنين بالإكراه قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر

مواد متعلقة

اعترافات صادمة لعصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

حبس شخصين بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بعابدين
ads

الأكثر قراءة

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 3 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية