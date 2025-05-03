عودة الملاحة في سواحل البحر المتوسط بكفر الشيخ واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس

صرح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط بميناء البرلس، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس لتحسن الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

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