سماء ملبدة بالغيوم في الإسكندرية وطوارئ في المحافظة (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، سماء ملبدة بالغيوم وسط انخفاض درجات الحرارة وارتفاع ملحوظ للأمواج.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بشوارع وميادين المحافظة برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة للتأكيد من تواجد العاملين بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأحياء.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “هناك انخفاض فى درجات على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، مع فرصة ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى”، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

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