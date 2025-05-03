لمواصلة الصدارة، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الليجا

الدوري الإسباني، أعلن هانز فليك مدرب فريق برشلونة قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة ضد بلد الوليد

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

وتنطلق مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويتصدر نادي برشلونة الترتيب برصيد 76 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويتواجد بلد الوليد في المركز الأخير بترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز عريض لبرشلونة بنتيجة 7-0 على ملعبه "مونتجويك".

ويأتي برشلونة بعد مباراة مثيرة أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسمت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وكشف نادي برشلونة، عن القميص الذي سيرتديه الفريق في مباراة “الكلاسيكو” المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد، يوم الأحد 11 مايو الجاري، في اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الليجا في مباراة حاسمة في مشوار البطولة هذا الموسم.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

قميص برشلونة في الكلاسيكو مستوحى من ترافيس سكوت

القميص الجديد يتميز بتصميم خاص يحمل صورة مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، في إطار الشراكة المستمرة بين برشلونة ومنصة Spotify، الراعي الرسمي للنادي.

وبهذا يصبح سكوت سادس فنان عالمي يُدرج اسمه أو رمزه على قميص برشلونة في “الكلاسيكو”، بعد كل من دريك، وروزاليا، ورولينغ ستونز، وكارول جي، وكولدبلاي.

ويُعد ترافيس سكوت، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في العالم، وتُعرف أعماله بتأثيرها الكبير في الثقافة الشبابية، وهو ما يتماشى مع التوجه التسويقي العالمي لبرشلونة في تعزيز الحضور الثقافي للنادي خارج حدود كرة القدم.

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