استجابة فورية، أجهزة الأمن بالقاهرة تنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على الفور لبلاغ ورد إلى قسم شرطة الشرابية من أحد المواطنين المقيمين بدائرة القسم، طلب فيه المساعدة في نقل والدته غير القادرة على الحركة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

استجابة فورية من أجهزة الأمن بالقاهرة لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

استجابة فورية من أجهزة الأمن بالقاهرة لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى محل الإقامة، وتم نقل السيدة إلى المستشفى، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

وقد لاقت هذه الاستجابة الفورية إشادة واسعة من المواطن وأهالي المنطقة، الذين توجهوا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة لسرعة تحركهم وحرصهم على تقديم يد العون في الحالات الإنسانية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضع ضمن أولوياتها سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، وتقديم الدعم الإنساني للمواطنين.

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