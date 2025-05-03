ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة 28 بندقية خرطوش في مطروح

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة غير المرخصة.

ضبط عنصرين إجراميين بمطروح بحوزتهما 28 بندقية خرطوش

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح، وعُثر بحوزتهما على 28 بندقية خرطوش معدة للبيع.

ضبط أسلحة بـ 800 ألف جنيه

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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