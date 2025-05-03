الصحة: إجراءات فورية لتوفير الأدوية وإصلاح الأعطال وتفعيل الخدمات بالأقصر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

رصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الأقصر وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على عدد من الوحدات الصحية بإدارتي القرنة وبندر الأقصر، شملت وحدة الشيخ عامر، ووحدة أبو العينين، ووحدة الكرنك، ومكتب صحة ثان، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية على رأس العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية تفقد وحدة الشيخ عامر بادارة القرنة، حيث تلاحظ وجود مشكلات إنشائية في الصرف الصحي وانقطاع المياه، وعلى الفور تم التوجيه بالمتابعة العاجلة مع الإدارة الهندسية في المديرية لسرعة إصلاح الأعطال، كما رصد الفريق وجود نواقص في بعض الأدوية والمستلزمات، وأثناء المرور تم التوجيه بمتابعة توفيرها بشكل فوري أو توفير البدائل عبر هيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى رصد أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل الوحدة، وتم التوجيه بعمل حصر دقيق لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها وفقًا للبروتوكولات المتبعة.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود أجهزة طبية غير مستغلة، وتم التوجيه بعمل مذكرة تفصيلية للاستفادة من هذه الأجهزة وتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجًا، كما تلاحظ نقص مستلزمات مكافحة العدوى، وعلى الفور، تم التوجيه بتوفير المستلزمات لضمان سلامة المرضى والعاملين، كما تبين تعطل عدد من الأجهزة الطبية، فتم عمل مذكرة استعجال للإدارة الهندسية لسرعة إصلاحها بعد مخاطبات سابقة لم يتم الاستجابة لها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بتفقد وحدة أبو العينين (إدارة القرنة)، حيث تلاحظ وجود مشكلات إنشائية، أدت لانتشار بعض الحشرات، حيث تم إبلاغ إدارة مكافحة الحشرات والقوارض بالمديرية للتدخل الفوري، ورش جميع غرف الوحدة، كما رصد الفريق بعض المشاكل في صيانة السباكة والكهرباء، مما يؤثر على كفاءة العمل بالوحدة، وتم التنسيق مع مسؤولي الصيانة بالمديرية لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة تشغيل المرافق بكفاءة في أسرع وقت، وتبين وجود عجز في القوى البشرية، وتم التوجيه بمتابعة توفير القوى البشرية المطلوبة بالتنسيق مع مسئولي المديرية.

توفير هذه الأدوية بشكل عاجل

واستطرد المتحدث الرسمي أنه تلاحظ وجود نواقص في بعض الأدوية، وتم التوجيه بتوفير هذه الأدوية بشكل عاجل، بالإضافة إلى عدم توافر بعض السجلات وتعطل المعمل، وتم التوجيه بإعادة تفعيل جميع الخدمات المتوقفة وتوفير السجلات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، كما تلاحظ وجود مشاكل في أغلب أحواض غسيل الأيدي، وتم التوجيه بإصلاح جميع أعطال السباكة بشكل عاجل لضمان تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق تفقد وحدة الكرنك بإدارة بندر الأقصر الصحية، وتلاحظ عدم فصل منطقة التعقيم عن غرفة الأسنان، وتم التنسيق مع الإدارة الهندسية لإعداد خطة عاجلة لفصل المنطقتين وتوفير مكان ملائم لكل خدمة، مضيفا أنه تبين سحب بعض الأجهزة والمعدات إلى منشآت التأمين الصحي دون مستندات رسمية، وتم التوجيه بحصر دقيق للأجهزة المنصرفة ومخاطبة الجهات المعنية لتسوية الوضع، كما أن صيدلية الوحدة مخصصة لصرف الألبان فقط، والأدوية غير متوفرة، وتم التأكيد على المتابعة الفورية لطلبيات الأدوية مع هيئة الشراء الموحد والإدارة المختصة لضمان توافر الأدوية الأساسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق رصد قصورًا في أعمال التسجيل الطبي، حيث قام الفريق الإشرافي على الفور بتقديم تدريب عملي للعاملين على أسس التسجيل السليم، مع توجيههم بسرعة إنشاء واستيفاء السجلات المطلوبة، كما تبين أن طفايات الحريق غير صالحة ولا يوجد تدريب على خطة الإخلاء، وتم توجيه مسئولي السلامة والصحة المهنية بمتابعة صيانة الطفايات وتدريب العاملين على خطة الإخلاء ومواجهة الطوارئ بشكل عاجل.

أشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق تفقد مكتب صحة ثان بإدارة بندر الأقصر الصحية، حيث تلاحظ الحاجة الملحة لإحلال وتجديد شامل للمكتب، وتم التوجيه بضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة الهندسية بشأن البدء في إجراءات الإحلال والتجديد نظرًا لضيق الغرف وكثرة عدد المترددين، مع المتابعة المستمرة لتسريع الإجراءات، كما رصد الفريق عجزًا شديدًا في القوى البشرية، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بالعجز ورفعها للمسؤولين بالمديرية لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع حركة التكليف المقبلة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق رصد نقصا في مستلزمات المبادرات الصحية، وعلى الفور، تم توفير شرائط السكر من مخزن إدارة القرنة، مع متابعة توفير باقي المستلزمات بشكل عاجل، كما تلاحظ وجود أخطاء في التسجيل الطبي، حيث قام الفريق الإشرافي بتقديم تدريب عملي للفريق المختص لتلافي تلك الأخطاء وتحسين جودة التسجيل، مع التأكيد على توثيق جميع الخطوات التصحيحية ومتابعتها من خلال زيارات إشرافية لاحقة لضمان استمرارية التحسين.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، والصحة الإنجابية، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.