تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق أرسنال نظيره بورنموث مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ومن المتوقع أن يقود رحيم ستيرلينج وإيثان نوانيري الهجوم في تشكيل أرسنال ضد بورنموث، فيما يجلس بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، كيران تيرني.

خط الوسط: أوليكساندر زينشينكو، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

وتعتبر مباراة الليلة بمثابة البروفة الأخيرة لفريق أرسنال، الذي يستعد لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب باريس بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الفريق اللندني بهدف دون رد بملعب الإمارات.

ويدخل أرسنال مباراة بورنموث في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال أمام بورنموث في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2025 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز هي قناة “beIN Sports HD 1”.

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