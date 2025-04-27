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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يخطف نقطة أمام بورنموث بالدقيقة الأخيرة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعادل فريق بورنموث مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف بورنموث عن طريق أنطوان سيمينيو في الدقيقة 22، فيما تعادل مانشستر يونايتد عن طريق هويلند في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، ليني يورو.

في خط الوسط: نصير مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، دورجو.

في خط الهجوم: جارناتشو، برونو فيرنانديز، هويلند.

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة هجومية مميزة

ومن ناحيته اقترب نادي مانشستر يونايتد من إنجاز صفقة هجومية بارزة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كونيا يقترب من مانشستر يونايتد 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد اقترب من التوصل لاتفاق مع البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم فريق وولفرهامبتون، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وأشارت إلى عزم النادي الإنجليزي على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب ال25 عاما، والبالغة 62.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن النادي سيضطر للانتظار لتوفيق أوضاعه المالية الشهر المقبل، لتفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، قبل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق برغبة نادي نيوكاسل يونايتد في الظفر بتوقيع كونيا، لرغبة المدرب إيدي هاو في الاعتماد عليه كجناح أيسر.

لكن إعجاب المدرب البرتغالي روبن أموريم بلاعب أتلتيكو مدريد السابق، دفع اليونايتد للتواصل مع ممثلي اللاعب من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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