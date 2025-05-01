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حوادث

القبض على 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من أجنبي في مدينة نصر

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من أجنبي والتعدي عليه مما أسفر عن إصابته في مدينة نصر.

 

سرقة هاتف محمول من أجنبي بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد صديقهم - يحمل جنسية ذات الدولة - تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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