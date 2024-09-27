مشهد النعوش يدمي القلوب، تشييع جثامين 4 من قرية واحدة بالشرقية ضحابا حادث الأوتوستراد

شيع أهالي قرية المهدية التابعة لمركزههيا محافظة الشرقية 4 أشخاص بينهم ربة منزل وطفليها لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بسيارتين ملاكي، على طريق الأوتوستراد وجرى دفنهم في مقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم وسط بكاء وعويل من قبل أهلية الضحايا.

المهدية تتشح بالحزن بعد وفاة 4 من ابناء القرية في حادث طريق الأوتوستراد

واتشحت القرية باللون الأسود حزنا على وفاة 4 اشخاص وهم:-"رضا محمد عبد الحميد"ربة منزل وطفليها مريم ومصطفي والشاب"احمد وحيد محمد عزت" (أعضاء فريق الكشافه والمرشدات بمركز شباب المهدية) وعلشات ليلة حزينة إثر الحادث الأليم.

أم وطفليها من ضحايا الحادث،فيتو

خبر وفاة 4 أفراد من قرية المهدية

تلقى أهالي قرية المهدية مركز ههيا خبروفاة 4 أشخاص بينهم ربة منزل وطفليها بعد أن جري رفع الصور الخاصة بطاقة الهوية الشخصية للضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي للاستدلال على هويه أسرتهم.

عربية نقل دخلت في ملاكي.. تفاصيل مصرع وإصابة 7 أشخاص



كانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا في وقت سابق يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين على طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بمقطورة بسيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

الشاب ضحية الحادث،فيتو

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

جنازة ضحايا الحادث

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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