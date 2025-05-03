السبت 03 مايو 2025
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حوادث

لهو الأطفال يتسبب في طعن عامل وحبس عاطل في الجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن عاطل بطعنة نافذة في صدره إثر مشاجرة مع عاطل، اندلعت بسبب لهو الأطفال في أبو النمرس بالجيزة.

واستدعت النيابة مجري التحريات لسماع أقواله، كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بإصابة "أحمد بجروح خطيرة، نتيجة طعنة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وجهها له جاره “إبراهيم” خلال مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بسبب خلافات علي لهو الأطفال بالشارع.

 

تفاصيل واقعة طعن أبو النمرس 

 وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بإصابة "أحمد. م" (35 عامًا - عامل) بجروح خطيرة، نتيجة طعنة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وجهها له "إبراهيم. ج" (50 عاما - عاطل) خلال مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، على خلفية لهو الأطفال بالشارع.

وبحسب التحريات، استل المتهم السلاح من بين طيات ملابسه وسدد طعنة مباشرة في صدر المجني عليه، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

وتحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بتفاصيل الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، التي أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

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