رقم مميز لـ بايرن ميونخ في ملعب لايبزيج قبل لقاء الحسم بالدوري الألماني

يمتلك نادي بايرن ميونخ سجلًا قويًا في ملعب لايبزيج، قبل المباراة المرتقبة للفريق البافاري في ملعب الأخير اليوم، حيث لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة فقط من أصل 10 زيارات، تعود إلى مارس 2018، فيما حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات.

وحافظ بايرن ميونخ علي سجله بلا خسارة في آخر 7 مواجهات على ملعب لايبزيج ، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات.

ويحل بايرن ميونخ اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لايبزيج في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا" في مواجهة قد تكون حاسمة لتتويج العملاق البافاري باللقب رسميًا.

وبعيدًا عن مواجهات بايرن ميونخ مع لايبزيج، يعيش بايرن أفضل فتراته خارج ملعبه هذا الموسم، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات خارج أرضه بالدوري، وحقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، ويعد الأعلى جمعًا للنقاط خارج الأرض بـ 34 نقطة هذا الموسم من الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 49 نقطة في المركز الخامس.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وهو ما قد يتحقق اليوم حال فوزه ضد لايبزيج في مباراتهما المرتقبة.

ويفتقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.



موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني



تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج



تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

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