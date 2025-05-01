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حوادث

طعنات بالصدر والبطن، تفاصيل مناظرة جثة ضحية زوجها في المرج

نيابة شرق القاهرة
نيابة شرق القاهرة

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة ربة منزل لقيت مقتلها على يد زوجها بدائرة قسم شرطة المرج، أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها. 

كما كشفت مناظرة جثة المجني عليها وجود 3 طعنات في الصدر والبطن.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عامل بالتشاجر مع زوجته بسبب خلافات الزوجية أقدم فيها على طعنها عدة طعنات قاتلة استقرت في جسدها فأسقطتها غارقة في دمائها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج النيابة العامة

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