رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام كاواساكي الياباني بدوري أبطال آسيا

يستعد أهلي جدة السعودي لمواجهة فريق كاواساكي فرونتال الياباني، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والذي سيقام على ملعب الجوهرة.

وفاز الأهلي على الهلال في الدور نصف النهائي، بينما انتصر كاواساكي على النصر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كاواساكي



من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي على التشكيلة التالية في النهائي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أليوسكي – ميريح ديميرال – روجيرو إيبانيز – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – إيفان توني – جالينو.

موعد مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة



وتقام مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة



وتبث مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت عبر السعودية الرياضية إتش دي وبتعليق فارس عوض.

أول مواجهة رسمية بين الفريقين



لم يسبق أن التقى الأهلي السعودي مع كاواساكي فرونتال الياباني في أي من النسخ السابقة للبطولة، ليكون هذا النهائي هو أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم طاقم التحكيم كلًا من:

عبد الرحمن الجاسم (قطر) حكمًا للساحة سالم طالب (قطر) مساعدًا أول رمزان النعيمي (قطر) مساعدًا ثانيًا خميس المري (قطر) حكمًا لتقنية الفيديو VAR أحمد العلي (الكويت) حكمًا رابعًا عبد الهادي العنزي (الكويت) مساعدًا في تقنية الفيديو.

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