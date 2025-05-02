بالألعاب النارية والغناء، جماهير أهلي جدة تؤازر لاعبيها قبل مواجهة كاواساكي بنهائي أبطال آسيا

تجمع عدد كبير من جماهيرالنادي الأهلي السعودي أمام مقر الفريق لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر إقامتها مساء غدا السبت، على ملعب الإنماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع عدد من كبير من جماهير أهلي جدة للهتاف خلال التدريب الأخير للفريق السعودي.

هذا الوضع في محيط النادي

كيف بيكون الوضع في الملعب بكرة



صحيح جمهور الاهلي بحبه مجانين

بأذن الله يفرح الاهلاويين بالنخبة غدًا. #الأهلي_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/QhuEiLDmP3 May 2, 2025

موعد مباراة الأهلي وكاواساكي بدوري أبطال اسيا



ويلتقي الأهلي السعودي وفريق كاواساكي الياباني في نهائي كأس النخبة مساء غدا السبت وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، وتنقلها قنوات الرياضية السعودية والعديد من القنوات الرياضية الأخرى.



وسيتم نقل المباراة عبر قناة SSC السعودية، بالإضافة إلى قنوات beIN Sports القطرية، لتتيح لعشاق كرة القدم الآسيوية متابعة المواجهة الحاسمة.

أول مواجهة رسمية بين الفريقين



لم يسبق أن التقى الأهلي السعودي مع كاواساكي فرونتال الياباني في أي من النسخ السابقة للبطولة، ليكون هذا النهائي هو أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم طاقم التحكيم كلًا من:

عبد الرحمن الجاسم (قطر) حكمًا للساحة سالم طالب (قطر) مساعدًا أول رمزان النعيمي (قطر) مساعدًا ثانيًا خميس المري (قطر) حكمًا لتقنية الفيديو VAR أحمد العلي (الكويت) حكمًا رابعًا عبد الهادي العنزي (الكويت) مساعدًا في تقنية الفيديو.

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