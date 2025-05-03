توفيق الدقن، طه حسين أول من اكتشفه فنيًّا والغرور حوله لعاطل 4 سنوات وصدفة وراء إتقانه أدوار الشر

توفيق الدقن، اشتهر بأدوار الشر والإجرام فى السينما، عرف بأدوار البلطجة والإجرام فسمى بلطجى السينما، حصل على وسام العلوم والفنون فى الستينات، وصفه زملائه بغول التمثيل لسرقته الكاميرا من زملائه، من أشهر لزماته: "يا آه يا آه أحلى من الشرف مفيش، الو ياهمبكة"، قدم أحلى أدواره فى مسرحية يوسف إدريس الفرافير، رحل عام 1988.

ولد توفيق أمين الشيخ الدقن ـ الشهير بـ توفيق الدقن في مثل هذا اليوم 3 مايو عام 1924 بإحدى قرى مركز بركة السبع بالمنوفية، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1950، وكان أول وقوف له على خشبة المسرح عندما كان طالبًا عام 1949 في حفل لجمعية الشبان المسلمين في مسرحية "حب الأبرياء".

عمل بفرقة المسرح الحر

بعد التخرج التحق توفيق الدقن بفرقة المسرح الحر لمدة سبع سنوات مع عبد المنعم مدبولي وكمال يس وشكري سرحان وصلاح منصور، قدمت الفرقة أول أعمالها مسرحية نعمان عاشور "الناس اللي تحت"، أتبعها مسرحية “عيلة الدوغري".

بداية ونهاية أولى مسرحياته



عين الفنان توفيق الدقن عضوًا بالمسرح القومي وكانت أولى مسرحياته "بداية ونهاية "عن قصة نجيب محفوظ فأدى شخصية حسن أبو الروس فيها ليتبعها بمجموعة مسرحيات الكاتب سعد الدين وهبة “السبنسة، سكة السلامة، المحروسة، كوبري الناموس، بير السلم”، كما قدم للكاتب يوسف إدريس مسرحية "الفرافير" إخراج كرم مطاوع الذي كان قد راهن على نجاحه في المسرحية، أما آخر أعماله فكانت على مسرح القطاع الخاص في مسرحية "البلدوزر".

الفنان توفيق الدقن

بعد المسرح جاءت انطلاقة توفيق الدقن الى السينما مع فيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 عن قصة الدكتور طه حسين الذي اختاره بنفسه لتمثيل دور أحد الشهداء في الفيلم ـ خباب بن الأرت ـ الذي حفظ عمر بن الخطاب القرآن وبعده قدم مجموعة من الأفلام التي أدى فيها أشهر أدوار الشر منها: سر طاقية الإخفاء، ابن حميدو، بورسعيد، على باب الوزير، خلخال حبيبي، في بيتنا رجل، الشيطان يعظ، سعد اليتيم، الناصر صلاح الدين، البحث عن فضيحة، وآخر أفلامه "ملف في الآداب" عام 1985.

انطلاقة ظهور الإسلام



ويحكى توفيق الدقن فى مجلة السينما عام 1957 عن بدايته السينمائية ويقول: كان أول طريقى الى الشاشة مفروشا بالزهور عندما نظر إلى المخرج إبراهيم عز الدين وقال لى عاوزك تقابلنى بالليل فى جمعية الشبان المسلمين، وهناك قابلت الدكتور طه حسين ووقعت يومها عقدا لتمثيل فيلم "ظهور الإسلام"، وأصابنى الغرور وتخيلت انى سأحطم شهرة الكبار الذين سبقونى، ومر بعدها أربعة أعوام لم يطلبنى أحد فى التمثيل، وكان صديقى عبد المنعم شكرى يعرف أحوالى وقال لى: اوعى تفتكر انك مشهور والناس عارفاك، لأ، لازم تقدم نفسك وتبتدى صغير وبعدها تكبر / ولازم تطلع السلم درجة درجة.

توفيق الدقن فى أحد أدواره



وأضاف توفيق الدقن: كانت كلمات صديقى جعلتنى افوق وانتبه فقد وصل الغرور بى مداه، بعد ذلك قدمنى صديقى الى المخرج السيد زيادة الذى قدمنى فى دورين تافهين بفيلمى دلونى ياناس والناس مقامات، ثم طلبنى قاسم وجدى فى دور صغير بفيلم أموال اليتامى اخراج جمال مدكور، وكان معى ثلاثة قروش فقط للمواصلات إلى الاستديو، وقررت البيات بدون عشاء، ولما ذهبت الى الاستديو وانتهيت من التصوير لم أجد معى نقودا لمواصلات العودة ومشيت ثلاث ساعات من استديو الهرم إلى بيتى فى شبرا.



وتابع توفيق الدقن: ثم جاءنى دور صغير فى فيلم “أنا وحبيبى” مع شادية ومنير مراد، ووضعت الماكياج وانتظرت طويلا ولم يتم التصوير وكلما سألت يقولون لى الصبر طيب، فقلت الصبر أكثر من كدة، غضب مخرج الفيلم كامل التلمسانى الذى تشاجر معى وكاد يبعدنى عن الفيلم، عدت إلى صوابى وقلت لنفسى لا تتعجل ومن يومها طرحت الغرور بعيدا عنى وتسلحت بالصبر.

درب المهابيل بداية الشر



اتجه توفيق الدقن إلى تقديم أدوار الشر عام 1954 حين رشحه المخرج توفيق صالح لفيلم "درب المهابيل" وبعدها بعام اختاره المخرج يوسف شاهين لفيلم "صراع في الميناء"، ونتيجة لإتقانه تقديم أدوار الشر التي اشتهر بها رفض المخرج مصطفى العقاد اختياره لدور أبي لهب في فيلم "الرسالة" وقال (خايف على سمعة الإسلام منه).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.