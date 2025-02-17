الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

توفيق الدقن كان هيخنقني، سميرة محسن ضيفة إيمان أبوطالب في"بالخط العريض" الجمعة

سميرة محسن، فيتو
سميرة محسن، فيتو

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، الفنانة سميرة محسن يوم الجمعة القادم. 

وتستعيد الفنانة سميرة محسن خلال اللقاء ذكرياتها وبدايات عملها في الفن وعلاقتها بالنجوم والفنانين وفي مقدمتهم شادية ونور الشريف وبوسي وعزت العلايلي وأحمد عز وغادة عادل وغيرهم.

وأكدت سميرة خلال اللقاء أنها اتخذت قرارًا نهائيا اعتزال التمثيل والتفرغ التدريس بأكاديمية الفنون بعد نصيحة تلقتها من أحد الأكاديميين بأن "الممثل كلما تقدم في العمر بيرخص، والمدرس كلما تقدم في السن بيغلى".

كما كشفت خلال لقائها عن تفاصيل قيام الفنان الراحل توفيق الدقن بخنقها، مؤكدة أنه لولا تدخل الفنانة سميحة أيوب لإنقاذها لفارقت الحياة.

أيضا كشفت خلال اللقاء تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شادية، وسر العلاقة القوية التي جمعت بينهما، وتفاصيل المكالمات التليفونية بينهما بعد اعتزال شادية والتي كانت ترفض التواصل مع أحد في الوسط الفني، وماذا طلبت منها شادية خلال هذه المكالمات التي كانت تتم أسبوعيا.

وفي مفاجأة كشفت عنها سميرة محسن أكدت أنها اكتشفت الفنان ماجد الكدواني حيث رشحته لأكثر من دور أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، كما أكدت أن محمد سعد فنان تراجيدي من الدرجة الأولى ولم تتاح الفرصة له بعد لإظهار موهبته التمثيلية.

برنامج بالخط العريض 

 برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

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سميرة محسن الفنانة سميرة محسن ايمان ابو طالب قناة الحياة

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