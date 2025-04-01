الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجل توفيق الدقن يكشف تفاصيل اللجوء للقانون ضد استخدام صور الفنانين في الإعلانات

توفيق الدقن، فيتو
توفيق الدقن، فيتو

كشف المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، عن اتخاذه خطوات قانونية ضد شركتين استخدمتا صور والده بتقنية الذكاء الاصطناعي في حملات إعلانية دون الرجوع إلى الأسرة.

إعلان توفيق الدقن، التفاصيل القانونية والموقف الرسمي

في تصريح خاص لـ"فيتو"، قال المستشار ماضي الدقن: "الشركتين قاما بالاعتداء على صور مجموعة من الفنانين العظماء، وأنا أتحرك بصفتي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر وليس فقط دفاعًا عن والدي". 

وأضاف أنه لا يقتصر الأمر على والده فقط، بل يشمل جميع الفنانين الذين تم استخدام صورهم وصوتهم دون إذن قانوني.

وأكد الدقن أن "الصورة والصوت من البيانات الشخصية التي يتصدى لها القانون في حالة التعدي عليها دون تصريح من الجمعية أو ورثة الفنانين"، مشيرًا إلى أن الإعلانات يجب أن تكون متوافقة مع المضمون وأن تتناسب مع التاريخ العظيم للفنانين الذين تم استخدام صورهم.

حق الورثة والفنانين في حماية حقوقهم

وأشار نجل الفنان الراحل إلى أن حقوق الفنانين وورثتهم يجب أن تحترم في جميع الوسائل الإعلامية، وأن استخدام الصور والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ضمن إطار قانوني يتوافق مع إرادة الأسرة أو الجمعية المعنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلان توفيق الدقن توفيق الدقن الفنان توفيق الدقن نجل توفيق الدقن

الأكثر قراءة

ترامب يعلن إجراء مكالمة مع الرئيس السيسي اليوم

إمام مسجد بالإسماعيلية يوضح حقيقة فيديو لعب طفل بالبالون بعد صلاة العيد (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات في العيد

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

السيسي وترامب يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

العائلات تتصدر المشهد، لقطات من احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك في الحدائق

الرسم على الوجه بالألوان، أبرز مظاهر احتفال الأطفال بعيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

هل للإنسان توبة بعد وقوعه في أكبر المعاصي؟. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

المزيد
الجريدة الرسمية