نجل توفيق الدقن يكشف تفاصيل اللجوء للقانون ضد استخدام صور الفنانين في الإعلانات

كشف المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، عن اتخاذه خطوات قانونية ضد شركتين استخدمتا صور والده بتقنية الذكاء الاصطناعي في حملات إعلانية دون الرجوع إلى الأسرة.

إعلان توفيق الدقن، التفاصيل القانونية والموقف الرسمي

في تصريح خاص لـ"فيتو"، قال المستشار ماضي الدقن: "الشركتين قاما بالاعتداء على صور مجموعة من الفنانين العظماء، وأنا أتحرك بصفتي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر وليس فقط دفاعًا عن والدي".



وأضاف أنه لا يقتصر الأمر على والده فقط، بل يشمل جميع الفنانين الذين تم استخدام صورهم وصوتهم دون إذن قانوني.



وأكد الدقن أن "الصورة والصوت من البيانات الشخصية التي يتصدى لها القانون في حالة التعدي عليها دون تصريح من الجمعية أو ورثة الفنانين"، مشيرًا إلى أن الإعلانات يجب أن تكون متوافقة مع المضمون وأن تتناسب مع التاريخ العظيم للفنانين الذين تم استخدام صورهم.

حق الورثة والفنانين في حماية حقوقهم

وأشار نجل الفنان الراحل إلى أن حقوق الفنانين وورثتهم يجب أن تحترم في جميع الوسائل الإعلامية، وأن استخدام الصور والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ضمن إطار قانوني يتوافق مع إرادة الأسرة أو الجمعية المعنية.

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