الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لتوسيع عملياته العسكرية في غزة، جيش الاحتلال يقرر إنشاء لواءين جديدين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قرر إنشاء لواء مدرعات ولواء مشاة جديدين.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة الاحتلال السياسية وافقت على المضي قدما في المرحلة الثانية من الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في غزة 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا للمرحلة الثانية من الحرب وستعمل القوات في أماكن لم تعمل فيها من قبل.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على مناطق جديدة في القطاع وذلك بزعم الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة الرهائن التي تريدها إسرائيل.

وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب في قطاع غزة عن إعادة الأسرى الإسرائيليين، حيث لم يوافق على مقترحات الوسطاء بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 حماس غزة

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقت من ‎اليمن منذ استئناف الحرب على غزة

وزير جيش الاحتلال: سنمنع إلحاق الأذى بالدروز في ‎سوريا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان

الكيلو يصل لـ 420 جنيها، أسعار أغلى الفواكه في السوق المصرية

القبض على عادل شكل على ذمة إحدى القضايا بالإسكندرية

بدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة الصحفيين

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

نادي فرينكفاروزي المجري يعلن انتقال بن رمضان للأهلي

مادلين طبر بالعكاز على السجادة الحمراء لمهرجان المركز الكاثوليكي (صور)

كواليس تواجد مندوب الأهلي في المجر لإنهاء صفقة بن رمضان

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة وأنواعه

دعاء يوم الجمعة لنصرة فلسطين وأهلها.. ردده الآن

«فذرهم في غمرتهم»، الشعراوي يوضح مدى استحقاق الكافرين للعذاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية