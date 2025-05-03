دي بروين يكرر إنجاز ليونيل ميسي

قاد كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي فريقه للفوز على نظيره وولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في افتتاح الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كيفين دي بروين هدف التقدم لصالح فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 35.

وسجَّل دي بروين هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الـ35، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد بات هذا الهدف الرابع الذي يحرزه نجم الوسط البلجيكي بقميص "السيتيزنس" في البريميرليج هذا الموسم.

وأسهم دي بروين بـ 250 هدفًا (ما بين التسجيل والصناعة) تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وقد بات النجم البلجيكي أول لاعب يحقق ذلك، منذ أن فعلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي برشلونة، حسب إحصائية أبرزتها منصة "سكواكا" العالمية.

وتبقت مباراة واحدة سيخوضها السيتي على ملعبه هذا الموسم أمام بورنموث، فيما سيحل الفريق ضيفًا على ساوثهامبتون وفولهام، كما سيواجه كريستال بالاس يوم 17 مايو الجاري على أرضية ملعب "ويمبلي" بلندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان بيب مدرب السيتي بدأ مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالاعتماد على النجم المصري عمر مرموش في مركز الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: جوندوجان، سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًّا المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون بالمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وتبث مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.