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رياضة

محمد رمضان: كولر فقد الشغف ومكنش من المفروض يكمل (فيديو)

محمد رمضان ,فيتو
محمد رمضان ,فيتو

كشف محمد رمضان المدير الرياضي السابق لـ النادي الأهلي، عن كواليس رحيل السويسري مارسيل كولر من القلعة الحمراء.
وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية: أي شخص يحب ويكره، ولاعبو الأهلي قالولي كولر بيقول حاجات وبيعمل عكسها.

وأضاف: مفيش في الكرة إن المدرب بيحبك وبيكرهك، المدرب مش بيحب غير نفسه وهيلعبك لو محتاجك واحنا الشغل بتاعنا استمتاع ولعب.

وتابع: كان هناك تحامل على بعض اللاعبين في الأهلي من جانب كولر، وليس حب أو كره، ممكن أكرهك لكن داخل الشغل مصلحتي معاك، وعُمر كابتن محمود الخطيب  أو حد في النادي الأهلي تدخل فنيًا في شغل المدير الفني.

وأكد: كولر لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الأهلي ولكنه فقد الشغف، وشعرت أن الشغف قل عند كولر، وتحدثت معه ولكن عقلية المصريين غير الأوروبيين وفي رأيي مكنش المفروض يكمل.

وكشف أن  كولر بدأ آخر أسبوعين يجلس مع اللاعبين منفردًا ويقول كلمة ويفي بها، ولكن الوقت لم يكن مناسب لتلك الجلسات.

وشدد محمد رمضان أن كولر كان سيستمر مع النادي الأهلي لولا هدف صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم: كولر عندما يطلب استشارة يطلبها من سامي قمصان فقط، وخطة مباراة الذهاب ضد صن داونز أفكار المدرب السويسري بالكامل.

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