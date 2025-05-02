السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع شهداء غزة إلى 42 إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلن الدفاع المدني في غزة، الجمعة،  استشهاد 42 شخصًا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت القطاع، الذي يعاني من دمار واسع جراء الحرب ويخضع لحصار شامل منذ شهرين.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني، محمد المغير، إن 9 أشخاص استشهدوا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وأكد محمد الشيخ، الذي كان يقف بين ألواح الخرسانة المنهارة، أن الاحتلال لم يصدر أي تحذير، ولا حتى مكالمة هاتفية،  مضيفًا: "استيقظنا في منتصف الليل على الدخان والركام والحجارة والشظايا تتساقط علينا،  بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف المغير أن 6 أشخاص آخرين قتلوا في غارة استهدفت منزل عائلة المصري في مدينة  شمال القطاع.

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إسرائيل الدفاع المدني في غزة مخيم البريج للاجئين مخيم البريج

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