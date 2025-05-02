الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة السنغال وأفريقيا الوسطى في كأس أفريقيا للشباب

السنغال
السنغال

أعلن سيرين ساليو ضياء المدير الفني للمنتخب السنغالي تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء نظيره من أفريقيا الوسطى في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا للشباب على ملعب السويس الجديد.

تشكيل السنغال وأفريقيا الوسطى 

وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد سيسيكو (16) – عثمان كوناتي (3) - إبراهيما ديالو (17) – سيرجن ضيوف (4) – لاسانا تراوري (12) – بيير ديورفال (14) – بابي ديونج (6) – شيخ ثاما (8) – كلايتون دياندي (18) – مامي فايي (22) - إبراهيم ديينج (9).

أمام بروس ستيفن عبد الله المدير الفني لمنتخب أفريقيا الوسطى الذي يخوض البطولة للمرة الثالثة على التوالي فيتكون من: بوارناجس مالميتو (1) – رفائيل ياكوما (3) – أريل ندوبو (4) – توني بلاكولد (5) – أبدياس يانجبا (23) – بنجامين ايدارو (18) - جونيور أنجانزا (6) – رونالد ليبون زي (7) – لاندري أبيجا (11) – ليفورت بامسو (13) – بابيتسي نسيمبا (15).

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