أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر الذهب، سجلت أسعار الذهب استقرارًا خلال أحدث تعاملات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب جرام عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 نحو 5337.25 جنيه للبيع و5302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 22 اليوم

كما سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 4892.5 جنيه للبيع و4861 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4670 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 4002.75 جنيه للبيع و3977.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 14 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 3113.25 جنيه للبيع و3093.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام عيار 12 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2668.5 جنيه للبيع و2651.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 9 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 2001.5 جنيه للبيع و1988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» نحو 3237.62 دولار للبيع و3237.27 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تتجه لتحقيق خسائر في السوق العالمي

يشار إلى أن خلال التداولات الصباحية لليوم الجمعة، اتجه سعر الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام.

السعر الفوري للذهب بلغ 3242 دولارًا للأونصة

تم تداول الذهب بالقرب من 3240 دولارًا للأونصة، مما يجعل الخسائر هذا الأسبوع تزيد عن 2%، بعد تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل بوتيرة أعلى قليلًا من التوقعات.

على الرغم من موجة البيع الحادة هذا الأسبوع، ارتفع الذهب بنسبة حوالي 25% مقارنة ببداية العام الحالي، وحقق رقمًا قياسيًا فوق 3500 دولار الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع قليلًا بسبب ظهور مؤشرات على أن الارتفاع كان مبالغًا فيه.

سجل سعر الذهب الفوري تغييرًا طفيفًا حيث بلغ 3242.97 دولار للأونصة في الساعة 8:23 صباحًا بتوقيت سنغافورة، وقد انخفض بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.